В Киевской области полиция изъяла 600 кг героина стоимостью около 50 миллионов долларов

31 марта 2019 г. 18:15
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600 килограммов героина на сумму около 50000000 долларов изъяли сегодня в Киевской области.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Фейсбук, опубликовав соответствующее видео с места следственных действий.

«100 килограммов яда изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны», - написал Князев.

По его словам, по делу правоохранители задержали четырех человек: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии.

При этом глава Нацполиции отметил, что никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией.

Стоимость изъятого, по предварительным оценкам, составляет около 50 миллионов долларов.

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