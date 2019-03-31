В Киевской области полиция изъяла 600 кг героина стоимостью около 50 миллионов долларов

600 килограммов героина на сумму около 50000000 долларов изъяли сегодня в Киевской области.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Фейсбук, опубликовав соответствующее видео с места следственных действий.

«100 килограммов яда изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны», - написал Князев.

По его словам, по делу правоохранители задержали четырех человек: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии.

При этом глава Нацполиции отметил, что никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией.

Стоимость изъятого, по предварительным оценкам, составляет около 50 миллионов долларов.