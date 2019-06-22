В киоске на Полтавском шляхе продавали запрещенные вещества: изъято более 100 кг

21 июня на улице Полтавский шлях обнаружили продуктовый киоск, в котором незаконно продавали маковые семена с примесями маковой соломы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Вещество продавали наркозависимым лицам для дальнейшего изготовления наркотических веществ.

Работники полиции изъяли из торгового помещения 217 пакетов по 500 граммов каждый.

Изъятое направили на экспертизу.

По ее результатам будет решен вопрос об открытии уголовного производства и сообщении о подозрении лицам, причастным к сбыту обнаруженных запрещенных веществ.

Данный факт внесен в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции в Харьковской области.