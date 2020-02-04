В Китае почти 20,5 тысяч человек заражены коронавирусом

Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались.

Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально говорилось о 17205 заболевших и 361 умершем.

Еще 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 632 пациента выписали из больниц. За последние сутки выявлены 3235 новых случаев, при этом отдельно в Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых заболевших не зафиксировано.

Кроме того, еще у 23214 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 171,3 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.