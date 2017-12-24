В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет

24 декабря 2017 г. 12:00
Источник: РБК-Украина

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил свой первый полет.

Самолет взлетел из аэропорта Чжухай на берегу Южно-Китайского моря.

Армия КНР планирует использовать самолет с целью патрулирования.

Полет продолжался около часа, самолет приземлился в аэропорту вылета. Буксировка самолета в ангар проводилась под аккомпанемент оркестра, за посадкой самолета наблюдали присутствующие на аэродроме зрители.

Китайские СМИ назвали самолет "защитником морей, островов и рифов".

Китай является одной из стран, претендующих на спорные острова в Южно-Китайском море. Отмечается, что разработкой самолета в течение семи лет занималась государственная Aviation Industry Corp of China (AVIC).

Самолет может перевозить 50 человек во время морских поисковых операций, а также может зачерпывать до 12 тонн воды за 20 секунд для тушения пожаров.

Максимальная дальность полета AG600 составляет 4,5 тыс. км, взлетный вес - 53,5 т, длина корпуса - 39,3 м, размах крыла - 38,8 м.

Как известно, самым большим плавающим самолетом считается Hughes H-4 Hercules (размах крыла - 97,54 м, выведен из строя в 1947 году), однако он не был оснащен шасси, поэтому не может считаться амфибией. 

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