В Китае на людях тестируют вакцину от COVID-19 из клеток насекомых

Китай одобрил клинические испытания на людях новой вакцины от COVID-19, которая была произведена с использованием клеток насекомых.

Рекомбинантная белковая вакцина получила разрешение на клинические тесты от Государственного управления контроля над лекарственными средствами, сообщила в понедельник Западно-китайская больница при Сычуаньском университете, которая является разработчиком препарата.

По словам исследователей больницы, это будет первое в стране испытание на людях вакцины от COVID-19, изготовленной из клеток насекомых. Она предназначена для активации антител против определенных участков на спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который вызывает это заболевание.

В конце июля в журнале Nature были опубликованы результаты испытаний на животных, которые показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.

Соавтор исследования, старший научный сотрудник государственной ведущей лаборатории биотерапии при упомянутой больнице Вэй Юйцюань заявил, что вакцина была получена путем вставки генов вируса SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, которые могут выращивать вирусные белки. Такая технология подходит для крупномасштабного производства вакцин.