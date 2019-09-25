 

В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт

25 сентября 2019 г. 11:13
Источник: Украинская правда
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В Китае состоялась презентация нового международного аэропорта Дасин, который называют крупнейшим в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что проект на 63 млрд долларов завершили меньше, чем за 5 лет.

Аэропорт в форме феникса расположен на юге Пекина и поможет облегчить давление на существующий международный аэропорт Capital на северо-востоке китайской столицы, где ограничения пропускной способности часто вызывает задержку рейсов.

Новый аэропорт имеет 4 взлетно-посадочные полосы. По прогнозам, до 2025 года пропускная способность Дасина должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе - 100 миллионов пассажиров в год.

Основными авиакомпаниями Дасина станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Кроме того, свои маршруты в новый аэропорт намерены перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.

 

Видео: 

Live: Opening ceremony of Beijing Daxing International Airport北京大兴国际机场开航

Beijing Daxing International Airport is ready for takeoff

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