В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт

В Китае состоялась презентация нового международного аэропорта Дасин, который называют крупнейшим в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что проект на 63 млрд долларов завершили меньше, чем за 5 лет.

Аэропорт в форме феникса расположен на юге Пекина и поможет облегчить давление на существующий международный аэропорт Capital на северо-востоке китайской столицы, где ограничения пропускной способности часто вызывает задержку рейсов.

Новый аэропорт имеет 4 взлетно-посадочные полосы. По прогнозам, до 2025 года пропускная способность Дасина должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе - 100 миллионов пассажиров в год.

Основными авиакомпаниями Дасина станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Кроме того, свои маршруты в новый аэропорт намерены перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.