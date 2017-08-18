В Китае открылся первый интернет-суд

18 августа 2017 г. 10:33
Источник: УНИАН
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Первый суд Китая, специализирующийся на работе с делами, связанными с интернетом, открылся в пятницу в центре электронной коммерции в Ханчжоу, чтобы удовлетворить растущее число онлайн-споров.

Об этом сообщает Xinhua. Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, дела о заключенных онлайн долговых контрактах и о нарушении авторских прав в интернете.

Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводить через сайт суда. Слушания и объявление приговора также будут вести онлайн посредством видеотрансляции. В последнем отчете

Китайского интернет-информационного центра показано, что на конец июня в Китае было около 751 миллион пользователей сети и 724 миллиона пользователей мобильного интернета. Поскольку китайцы все чаще обращаются к интернет-магазинам и платежам, интернет-суд предоставляет судебную гарантию на поддержание кибербезопасности, разрешение онлайн-споров и содействие интеграции интернета с обществом и экономикой.

 

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