В Китае приостановили работы по редактированию генов человека

Власти Китая приостановили работу ученых, которые занимались генетическим редактированием эмбрионов человека.

Эту деятельность назвали "безобразной по своей природе", нарушающей китайские законы и противоречащей научной этике.

В министерстве наук и технологий заявили, что эксперимент, в результате которого в прошлом месяце родились девочки-близнецы с измененным генетическим кодом, нарушает законы КНР и является шокирующим и неприемлемым.

Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям также осудили эту деятельность.

В понедельник 26 ноября китайский генетик Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ.

Ученый утверждает, что редактировал эмбрионы для семи пар, но только один случай завершился беременностью и родами.

Имена родителей, их место пребывания и другие факты, подтверждающие слова ученого пока не известны.

А предоставленные им материалы не дают возможности утверждать, что вмешательство ученого не нанесло вреда.

В Китае запрещено клонирование человека, но прямого запрета на генетические изменения эмбрионов нет.

Также ученый официально сообщил государству о своем исследовании, но сделал это позже, чем начал эксперимент.

Напомним, в США разрешили редактировать геном человека для борьбы с онкологическими заболеваниями.