В Китае приостановили работы по редактированию генов человека

01 декабря 2018 г. 19:45
Источник: Корреспондент.net
204 просмотра

Власти Китая приостановили работу ученых, которые занимались генетическим редактированием эмбрионов человека.

Эту деятельность назвали "безобразной по своей природе", нарушающей китайские законы и противоречащей научной этике.

В министерстве наук и технологий заявили, что эксперимент, в результате которого в прошлом месяце родились девочки-близнецы с измененным генетическим кодом, нарушает законы КНР и является шокирующим и неприемлемым.

Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям также осудили эту деятельность.

В понедельник 26 ноября китайский генетик Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ.

Ученый утверждает, что редактировал эмбрионы для семи пар, но только один случай завершился беременностью и родами.

Имена родителей, их место пребывания и другие факты, подтверждающие слова ученого пока не известны.

А предоставленные им материалы не дают возможности утверждать, что вмешательство ученого не нанесло вреда.

В Китае запрещено клонирование человека, но прямого запрета на генетические изменения эмбрионов нет.

Также ученый официально сообщил государству о своем исследовании, но сделал это позже, чем начал эксперимент.

Напомним, в США разрешили редактировать геном человека для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.