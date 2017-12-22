В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость

22 декабря 2017 г. 17:33
Источник: Новое время
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Китайские ученые на днях с использованием технологии 3D-биопечати произвели "живую" искусственную костную ткань, которая может стимулировать рост новых клеток.

Такую кость уже пересадили животному и она прижилась. 

Специалисты считают, что производство функциональных искусственных тканей и органов с использованием биотических чернил, сделанных из стволовых клеток и биоматериалов, становится тенденцией развития отрасли регенерации тканей.

"Живая" искусственная кость, созданная командой исследователей из Шэньчжэньского института передовых технологий при Академии наук Китая, не только поддерживает высокую выживаемость клеток в течение короткого времени, но и может обеспечить функционализацию клеток внутри и вне тела на длительный период.

По итогам экспериментов на животных было доказано, что "живая" костная ткань не только способна восстановить поврежденные участки кости, но и способствует формированию новых костей.

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