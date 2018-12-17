В Китае создали устойчивых к чуме свиней

Ученые из Цзилиньского университета в Китае создали генетически модифицированных свиней, устойчивых к летальной для них вирусной чуме.

Как сообщает Naked science, классическая чума свиней – это вирусное заболевание, которое заканчивается летальным исходом в 80-100% случаев.

Несмотря на то, что в странах Северной Америки и Западной Европы она практически искоренена, заболевание наносит значительный ущерб сельскому хозяйству Китая.

Отмечается, что китайским ученым удалось создать свиней, которые устойчивы к классической чуме и передают эту способность по наследству.

В ходе исследования ученые скомбинировали две разные технологии генетической модификации — CRISPR/Cas9 и РНК-интерференцию.

Первая позволила нанести точечный надрез в ДНК свиньи строго в нужном месте, на промоторном участке Rosa26, куда затем был внесен небольшой дополнительный фрагмент.

Короткие "шпильки" РНК, которые синтезируются клеткой с этого дополнительного участка, делают ее невосприимчивыми к вирусу классической чумы свиней.

Для того, чтобы проверить устойчивость полученных свиней к вирусу, исследователи разделили животных на две группы.

В них входили три ГМ-свиньи, три контрольные и одна заразная.

Все представители контрольной группы умерли, а модифицированные животные, хоть и заразились заболеванием, перенесли его без серьезных последствий.