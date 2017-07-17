В Китае Винни Пуха внесли в «черный список»

"Винни Пух сделался слишком щекотливой политической темой, чтобы его можно было упоминать в китайских соцсетях". "В прошедшие выходные записи, содержавшие китайское имя этого вымышленного мишки, были подвергнуты цензуре на Sina Weibo (китайской платформе, которая является аналогом Twitter), а из мессенджера WeChat удалили коллекцию анимированных гифок с Винни Пухом".

Никаких официальных объяснений не было. Наблюдатели предположили: дело в том, что раньше китайского президента Си Цзиньпина сравнивали с упитанным диснеевским Винни Пухом.

Это очередная эскалация цензуры в интернете накануне съезда КПК, на котором будет объявлено о назначениях на ключевые политические посты, отмечает корреспондент.

"Традиционно не разрешаются две вещи: политическая организационная работа и политические действия. Но в этом году к списку добавилось третье - высказывания о президенте", - говорит Цяо Му (Пекинский университет международных исследований).

"Цяо сказал, что ему известны случаи, когда онлайн-комментаторов арестовывали после размещения в интернете высказываний о президенте. Он добавил: "По-моему, история с Винни - часть этой тенденции".

По словам автора, при попытке разместить на Weibo имя "Винни Пух", записанное китайскими иероглифами, появляется надпись "незаконный контент", но некоторым пользователям, видимо, удалось как-то обойти блокировку.

Корреспондент напоминает историю вопроса: в 2013 году на фото Си Цзиньпина с Бараком Обамой узрели сходство с кадром из диснеевского мультфильма, где изображены кругленький Винни Пух и его долговязый друг Тигра. В 2014-м на японского премьер-министра Синдзо Абэ примерили образ мультяшного ослика Иа-Иа.