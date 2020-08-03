В Китае завершили работу представители ВОЗ, изучающие происхождение коронавируса

03 августа 2020 г. 16:15
Источник: Укринформ
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Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая выясняла происхождение коронавирусной инфекции, завершила миссию в Китае. Об этом на брифинге в понедельник заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

«Одним из направлений, которые мы продолжаем изучать, является происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Передовая группа ВОЗ, которая совершила поездку в Китай, завершила свою миссию, которая станет основой для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснение происхождения вируса», - заявил он.

По словам Гебреесуса, результатом работы миссии стало создание экспертами ВОЗ и Китая документа «об исследовании и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ». В эту группу войдут эксперты из Китая и других стран.

Эпидемиологические исследования с целью выявления потенциального источника заражения ранних случаев начнутся в Ухани. Доказательства и гипотезы, сформированные в рамках этой работы станут основой для дальнейших долгосрочных исследований.

 

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