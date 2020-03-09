В Китае заявили, что коронавирус будет распространятся до лета

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая, - ред.) на импорт", - заявил он.

Напомним, коронавирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдове, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника.

В частности, Франция для борьбы с распространением коронавируса запретили все мероприятия по более 1000 участников.