В Китай прибыли кальмары из России, на упаковке которых обнаружен коронавирус

Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае обнаружил следы коронавируса на упаковке замороженного кальмара, которого импортировали из России.

Специалисты выявили заражение в ходе проверки в городе Чанчунь. Все, кто контактировал с упаковкой, сейчас находятся под медицинским наблюдением, их тесты на коронавирус отрицательные, пишет Esquire со ссылкой на «СИНЬХУА».

Уточняется, что 10 килограммов морепродуктов из этой партии попали в город Фуюй в той же провинции. В связи с этим местные власти потребовали всех, кто контактировал с этими продуктами, сообщить об этом властям и сдать тест на COVID-19.