В Китай вылетел первый рейс для эвакуации украинцев

30 января 2020 г. 12:38
Источник: 112.UA
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Первый рейс, который выполняет авиакомпания МАУ, отправился для эвакуации украинцев из Китая. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

Самолет заберет с курорта Санья 200 граждан. 

Сообщается, что перелет продлится около десяти часов.

"Экипаж лайнера заверил: они готовы оказывать помощь, если самочувствие пассажиров ухудшится по дороге домой. Еще один борт заберет украинцев третьего февраля, также из города Санья", - говорится в сюжете.

Третьего февраля Украина закроет прямое авиасообщение с КНР.

Посольство Украины в Китае призвало соотечественников при возможности уехать из страны.

Как сообщалось, количество погибших от коронавируса, который распространился во все регионы материкового Китая, возросло до 170 человек. 

Из эпицентра заражения - города Уханя - было эвакуировано 195 американцев. Для установления признаков вируса они проходят трехдневное тестирование и мониторинг на военной базе в Южной Калифорнии.

Япония также эвакуировала из Уханя группу из 210 своих граждан.

Франция, Новая Зеландия, Австралия и другие страны вывозят своих граждан или планируют сделать это.

 

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