 

В колонии под Харьковом нашли наркотики в тюремной передаче

08 октября 2019 г. 13:10
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В колонии под Харьковом в тюремной передаче обнаружили вероятные наркотики.

Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний, инцидент произошел в Покровской исправительной колонии (№17) на Балаклейщине.

Так, 7 октября при выдаче посылки, поступившей на имя осужденного Д. от гражданина М. в сухарях работники колонии обнаружили и изъяли 2 полиэтиленовых свертка с порошком белого цвета.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено Балаклейский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

 

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