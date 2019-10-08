В колонии под Харьковом нашли наркотики в тюремной передаче

В колонии под Харьковом в тюремной передаче обнаружили вероятные наркотики.

Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний, инцидент произошел в Покровской исправительной колонии (№17) на Балаклейщине.

Так, 7 октября при выдаче посылки, поступившей на имя осужденного Д. от гражданина М. в сухарях работники колонии обнаружили и изъяли 2 полиэтиленовых свертка с порошком белого цвета.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено Балаклейский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.