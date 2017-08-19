В Конгрессе предложили проверить психическое здоровье Трампа

19 августа 2017 г. 10:07
Источник: Корреспондент
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По мнению конгрессмена Зо Лофгрен, у американского лидера возможна начальная стадия слабоумия.

Член Палаты представителей США Зо Лофгрен внесла в Конгресс проект резолюции, которая предписывает проверить президента страны Дональда Трампа у медиков и психиатров на способность управлять государством.

В своем заявлении Лофгрен призвала провести медицинскую и психиатрическую экспертизы американского лидера и указала, что, по ее мнению, у Трампа могут обнаружить начальную стадию слабоумия.

Она отмечает, что у президента "довольно странное поведение и речь, вызывающая обеспокоенность". Конгрессмен предлагает определить, могут ли Трамп и его команда руководить страной.

Также документ Лофгрен предписывает подвергнуть обследованию вице-президента США Майка Пенса.

Напомним, ранее сенаторы подали массовый иск против президента США, обвиняя его в нарушении антикоррупционных законов.

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