В кораблекрушении у берегов Турции в Черном море погиб харьковчанин

09 января 2019 г. 14:50
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О том, что в Черном море у берегов Турции на затонувшем сухогрузе погиб Руслан Бодник, стало известно из списка моряков сухогруза, который опубликовал на своей старнице в Фейсбук журналист Андрей Клименко.

Напомним, 7 января у северного побережья Турции произошло смертельное кораблекрушение, при котором погибли четверо украинцев - Руслан Бодник, Владимир Овдиенко, Ростислав Вязовский и Дмитрий Крепец. Всего экипаж судна состоял из 13 человек. 9 человек спасли.

Из страниц моряков в социальных сетях стало известно, что погибший 30-летний Руслан Бодник является харьковчанином.

В профиле мужчины в одной из соцсетей указано, что он окончил Одесскую морскую академию.

На затонувшем судне погибший являлся вторым помощником капитана.

У погибшего моряка остались жена и двое дочерей.

 

Видео: 

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