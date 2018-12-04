В Краснограде у мужчины дома нашли оружие и патроны

04 декабря 2018 г. 13:53
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В полицию поступила оперативная информация о том, что один из жителей Краснограда у себя дома хранит незарегистрированное оружие.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе проведения обыска по у 66-летнего местного жителя полицейские изъяли комбинированное охотничье ружье и 50 штук спортивно-охотничьих патронов.

Оружие правоохранители направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следствие устанавливает обстоятельства, при которых у мужчины оказалась оружие, и цель его хранения.

 

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