В Краснограде у мужчины дома нашли оружие и патроны

В полицию поступила оперативная информация о том, что один из жителей Краснограда у себя дома хранит незарегистрированное оружие.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе проведения обыска по у 66-летнего местного жителя полицейские изъяли комбинированное охотничье ружье и 50 штук спортивно-охотничьих патронов.

Оружие правоохранители направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следствие устанавливает обстоятельства, при которых у мужчины оказалась оружие, и цель его хранения.