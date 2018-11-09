В Красноградском районе еще 40 детей смогут пойти в детский сад

09 ноября 2018 г. 13:09
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Работы по реконструкции и ремонту зданий Песчанского детсада завершены. Ремонт финансировался за счет средств международных партнеров, а также местного и областного бюджетов.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Песчанского УВК Людмилы Виноградовой, сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) началось в прошлом году. Удалось восстановить один из корпусов детсада.

«В новом корпусе теперь будут размещены две группы по 20 детей. «Мощность» сада увеличилась до 80 детей, - отметила она. 

Так, в новом корпусе теперь два групповых и спальных помещения, медицинский кабинет, пищеблок и музыкальный зал. Это очень кстати, ведь село большое - около 5,5 тысячи человек - и на посещение детсада была очередь. Кроме восстановления корпуса в этом году капитально отремонтировали крышу в двух корпусах детсада и утеплили фасад. 

 

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