В Красноградском районе гости дважды ограбили хозяина дома

Вечером 22 февраля в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что при выезде на вызов они обнаружили избитого мужчину.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Пострадавшим оказался 62-летний житель Красноградского района. Он пояснил, что двое мужчин избили его во время совместного употребления спиртного.
Полицейские выяснили, что накануне мужчины гостили у потерпевшего.
Во время застолья со спиртным новые знакомые набросились на хозяина, избили его и завладели плазменным телевизором, DVD-проигрывателем, мобильным телефоном и другими ценными вещами. Мужчина не обратился в милицию.
На следующий день воры снова пришли к потерпевшему, избили и пытались вынести из дома стиральную машину. Мужчина успел убежать к соседу и с его телефона вызвал скорую и полицию.
За совершение преступлений полицейские задержали двух односельчан потерпевшего – 35- и 33- летних мужчин.
Как сообщил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, следователем возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.