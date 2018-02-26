В Красноградском районе гости дважды ограбили хозяина дома

26 февраля 2018 г. 11:04
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Вечером 22 февраля в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что при выезде на вызов они обнаружили избитого мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшим оказался 62-летний житель Красноградского района. Он пояснил, что  двое мужчин избили его во время совместного употребления спиртного.

Полицейские выяснили, что накануне мужчины гостили у потерпевшего.

Во время застолья со спиртным новые знакомые набросились на хозяина, избили его и завладели  плазменным телевизором, DVD-проигрывателем, мобильным телефоном и другими ценными вещами. Мужчина не обратился в милицию.

На следующий день воры снова пришли к потерпевшему, избили и пытались вынести из дома стиральную машину. Мужчина успел убежать к соседу и с его телефона вызвал скорую и полицию.

За совершение преступлений  полицейские задержали двух односельчан потерпевшего – 35- и 33- летних мужчин.

Как сообщил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, следователем возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

 

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