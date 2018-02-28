В Красноградском районе выявили незаконного лесоруба

28 февраля 2018 г. 10:35
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В полицию обратились жители одного из поселков Красноградского района и сообщили о незаконной порубке леса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские  обнаружили  на месте 53-летнего мужчину – местного жителя района, срубленные деревья и транспортное средство, загруженное древесиной.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

 

 

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