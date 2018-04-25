В Красноградском районе за кражу металла задержали мужчину

25 апреля 2018 г. 14:23
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В Красноградском районе полицейские задержали мужчину за кражу металлических труб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратился житель  Краснограда и рассказал, что 23 апреля неизвестный проник на территорию его домовладения и похитил 4 металлических трубы.

В тот же день за совершение преступления полицейские задержали 28-летнего безработного жителя Красноградского района.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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