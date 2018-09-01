В Краснокутске установили рекорд Украины

Во время празднования 95-летия Краснокутского района здесь выложили самую большую карту Украины из яблок.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

На карту пошло 28,5 тысячи яблок - столько же, сколько жителей района.

Участницей праздничного мероприятия стала и глава ХОГА Юлия Светличная. Ей доверили сделать последний штрих, дополнив карту последним яблоком.

Она поздравила жителей района с днем громады и пообещала помощь в развитии физкультурно-оздоровительной инфраструктуры района. Также глава района рассказала, что в Пархомовке будут капитально отремонтированы Дом культуры и школа.

Председатель Краснокутской РГА Алексей Белоцкий, в свою очередь, поблагодарил руководителя области за поддержку района и отметил, что принять участие в рекорде Юлии Светличной доверили не просто так.

Праздничный вечер в Краснокутске продолжил концерт с участием коллективов района. Финальным аккордом праздника стало выступление украинской певицы Златы Огневич.