В Краснокутском районе за кражу телефонного провода задержали женщину

12 июля в полицию обратился начальник Краснокутского районного центра телекоммуникаций.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина сообщил, что во время проведения обследования воздушной абонентской линии телефонной связи в пгт. Константиновка обнаружили отсутствие кабеля.

Полицейские установили, что к краже причастна 39-летняя безработная местная жительница.

Женщина украла 14 метров телефонного кабеля воздушной абонентской линии телефонной связи.

Своими действиями она нанесла материальный ущерб на сумму почти 1200 гривен.

Похищенный провод женщина планировала продать.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.