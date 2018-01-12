В Краснокутском районе задержали серийного вора

С 5 января по 10 января с заявлениями о кражах в полицию обратилось несколько местных жителей Краснокутского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый 28-летний житель Краснокутска. Он оказался причастным к совершению пяти краж имущества.

Как выяснили правоохранители, похищенные вещи он планировал продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Вещественные доказательства - мобильный телефон, электроинструменты, изделия из металла - изъяли правоохранители.

Следственным отделом Краснокутского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.