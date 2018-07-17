В Краснокутском районе женщина обокрала знакомого

В полицию поступило сообщение от жителя Краснокутского района о пропаже у него документов и денег.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина рассказал полицейским, что после ухода знакомой, которая помогала ему по хозяйству, он обнаружил пропажу паспорта и денег.

Злоумышленницей оказалась безработная 27-летняя местная жительница.

Как выяснили правоохранители, документ и деньги злоумышленница украла в момент, когда хозяин дома отвлекся.

Часть денег женщина потратила в местном магазине.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.