В Краснокутском районе женщина обокрала знакомого

В полицию поступило сообщение от жителя Краснокутского района о пропаже у него документов и денег.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Мужчина рассказал полицейским, что после ухода знакомой, которая помогала ему по хозяйству, он обнаружил пропажу паспорта и денег.
Злоумышленницей оказалась безработная 27-летняя местная жительница.
Как выяснили правоохранители, документ и деньги злоумышленница украла в момент, когда хозяин дома отвлекся.
Часть денег женщина потратила в местном магазине.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.