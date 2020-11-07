В "красном" Харькове ввели новые карантинные ограничения и разрешения

В Харькове вводятся новые противоэпидемические мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности, а также ряд определенных разрешений. Соответствующее решение было принято 6 ноября на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как отметили во время заседания, эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Харькове продолжает обостряться. Так, за последние две недели среди жителей города зарегистрировано 6457 случаев COVID-19. Показатель на 100 тыс. населения составил 453, что является одним из критериев для установления «красного» уровня эпидемической опасности.

В связи с этим с 00:00 9 ноября на территории города Харькова вводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия, установленные для «красной» зоны.

В частности, запрещается:

- посещение учебных учреждений учащимися, кроме учеников начальных классов (1-4 классы), учащихся специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья; на дистанционное и смешанное обучение переводятся учреждения общего среднего образования (кроме учащихся 1-4 классов);

- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности, кроме учреждений культуры с наполненностью залов не более чем на 50% мест при условии соблюдения соответствующих противоэпидемических мероприятий;

- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме стадионов на открытом воздухе или тех, которые осуществляют прием посетителей не более одного человека на 10 кв. м помещения;

- посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений, предоставляющих такие услуги лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

Учитывая текущую эпидемическую ситуацию на территории города Харькова с 16:00 6 ноября, в частности, разрешаются:

- работа детсадов, санаторных и специализированных учебных учреждений при условии соблюдения в них соответствующих противоэпидемических мероприятий;

- работа с 7:00 до 22:00 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе и т. п.);

- прием посетителей в кинотеатрах с наполненностью до 50% мест в каждом отдельном зале с соблюдением масочного режима;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры с наполненностью залов не более чем на 50% мест при условии соблюдения соответствующих противоэпидемических мероприятий;

- работа торгово-развлекательных центров с 7:00 до 22:00 (отделы продовольственной группы - без ограничений);

- работа с 7:00 до 22:00 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- работа (без ограничений во времени) субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами, предоставление услуг общественного питания с адресной доставки заказов;

- банковская и страховая деятельность, а также медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, СТО, техобслуживание регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи.

На заседании комиссии подчеркнули, что на 6 ноября в Харькове действует полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов) и др. Ответственность за несоблюдение карантинных мероприятий несет владелец развлекательных заведений (ночных клубов) или организатор развлекательных мероприятий.