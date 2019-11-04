В Кропивницком 8-летний ребенок собрал в соцсети миллион "лайков", чтобы ему купили собаку (видео)

8-летний мальчик из Кропивницкого, который в соцсетях искал поддержки, чтобы уговорить маму купить ему собаку, все-таки стал владельцем четвероногого друга. Об этом говорится в сюжете ТСН.

3-классник Кирилл хотел собаку, но его мама была против. Несмотря на сильное желание ребенка, она предложила ему компромисс: мальчик рисует плакат и размещает его в соцсети. Если желание ребенка иметь четвероногого друга наберет миллион лайков, то собаку ему купят.

Ребенок так и сделал. Пост мальчика получил бешеную поддержку пользователей из разных стран мира. Миллион необходимых лайков его пост набрал всего за 5 дней.

После этого мать сдержала слово, и у ребенка появился четверолапый друг - 3-месячный щенок лабрадора. Это девочка, и ее назвали в честь миллиона набранных лайков – Милли.