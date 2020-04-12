В Крыму из-за коронавируса приостановили регистрацию браков и оформление разводов

12 апреля 2020 г. 11:55
Источник: РБК-Украина
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В аннексированном Крыму приостановили регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме регистраций актов о рождении и смерти из-за коронавируса. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В обращении российского Минюста к власти регионов РФ и аннексированного Крыма предлагается перенести уже назначенные бракосочетания "на более поздний срок". Как возможный вариант в сообщении пресс-службы ведомства отмечается "после 1 июня 2020 года.

"Министерство юстиции убедительно просит обращаться в органы ЗАГС исключительно по острой необходимости", - говорится в сообщении.

По данным министерства, за две недели весны, с 3 по 14 марта 2020 года, в аннексированном Крыму было зарегистрировано 667 рождений детей и брак 334 пар молодоженов.

Ранее СМИ писало, что российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

 

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