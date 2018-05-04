В Крыму накануне Дня победы в продаже появились "шоколадные деды"

04 мая 2018 г. 16:15
Источник: УНИАН
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Чем ближе День победы – тем сильнее оккупированный Крым накрывает военно-патриотический психоз.

Некоторые его проявления рассмешили пользователей сети, пишет "Крым.Реалии".

Настоящим подарком для любителей сарказма стал удивительный сувенир, обнаруженный в продаже в Симферополе.

"Шоколадные деды. Шоколадный набор на 9 мая, стоимостью 650 рублей", - публикуют пользователи фото в Twitter.

"Съел погон - стал генералом", "Сожрать звезду героя - на такое даже не каждый продажный тыловик пойдёт", - пишут в сетях.
 

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