В Крыму накануне Дня победы в продаже появились "шоколадные деды"

Чем ближе День победы – тем сильнее оккупированный Крым накрывает военно-патриотический психоз.

Некоторые его проявления рассмешили пользователей сети, пишет "Крым.Реалии".

Настоящим подарком для любителей сарказма стал удивительный сувенир, обнаруженный в продаже в Симферополе.

"Шоколадные деды. Шоколадный набор на 9 мая, стоимостью 650 рублей", - публикуют пользователи фото в Twitter.

"Съел погон - стал генералом", "Сожрать звезду героя - на такое даже не каждый продажный тыловик пойдёт", - пишут в сетях.

