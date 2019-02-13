В Купянске у местного жителя изъяли гранату с запалом

12 февраля около 11:30 у 24-летнего жителя Купянска полицейские изъяли гранату «РГД-5» и запал к ней.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, боеприпас нашли у него во время личного досмотра.
Изъятый боеприпас правоохранители направили на исследование.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Сейчас полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпаса мужчиной.