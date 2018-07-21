В Купянске в результате ливня порвало и вымыло асфальт с дороги на улице

Вчера в центре Купянска в 15 часов начался ливень с громом и молниями.

В этот раз непогода наделала беды, сообщает местное издание Наш рідний Куп*янськ.

С улицы Титова и с Центральной площади вода просто полилась вниз по улице.

Так как на этой крутой улице нет бордюров, потоки воды прорвались к домам местных жителей, повымывав глубокие канавы во дворах и огородах.

Как сообщает издание, ремонт дороги на данном участке делался очень давно, и на все просьбы жителей подремонтировать дорогу ответа чиновников не было.

В результате во время дождя 20 июля асфальтовое покрытие просто порвало водой, начиная с самого верха улицы и до реки, пишет издание.

На опубликованном изданием видео можно увидеть, как местные жители спасали дома от наводнения и собирали куски асфальта.