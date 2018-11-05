В Купянском районе за развращение 9-летней девочки будут судить пенсионера

В Харьковской области прокуратура направила в Купянский райсуд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в развращении и незаконном лишении свободы 9-летней девочки (ч. 2 ст. 156 и ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на информацию заместителя руководителя местной прокуратуры Александра Михалика.

Напомним, 67-летнего подозреваемого задержали в июне этого года.

По данным следствия, мужчина нередко покупал продукты и угощал девочку, которая проживала в семье, находящейся в затруднительном материальном положении, и с которой у него сложились доверительные дружеские отношения.

Под предлогом просмотра мультфильмов и возможности поиграть в компьютерные игры он пригласил девочку к себе в гости. Дома злоумышленник совершил в отношении ребенка развратные действия.

На следующий день мужчина отвел девочку на место своей работы - котельную, где работал мастером.

Чтобы она не смогла пойти домой и рассказать взрослым о том, что произошло, закрыл ее в подсобном помещении. Без еды и возможности произвести физические потребности ребенок провел под замком несколько часов.

При этом все время, которое девочка провела в руках извращенца, ее искала мать.

Об исчезновении ребенка женщина сообщила правоохранителям, которые и нашли девочку.

Следует отметить, что подозреваемый уже был судим за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.