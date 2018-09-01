В Купянском суде подсудимые во время заседания пытались вскрыть себе вены

01 сентября 2018 г. 13:58

Вчера днем в зале Купянского районного суда Харьковской области во время заседания двое подсудимых мужчин, 1987 и 1992 года рождения, шариковой ручкой нанесли себе телесные повреждения.

Таким образом подсудимые выразили своё недовольство суду, который, по их мнению, затягивает рассмотрение дела по их обвинению.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области факт попытки нанесения себе увечий подсудимыми подтвердили частично и рассказали, что подсудимые  шариковой ручкой распороли себе кожу от запястий до локтя.

Прибывшие на место медики оказали им необходимую помощь.

Состояние подсудимых оценивается врачами как удовлетворительное.

Угрозы их жизни нет.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители, проводится проверка.

 

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