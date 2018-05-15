В лесопосадке на окраине Харькова наркоман готовил наркотик

Полицейские во время патрулирования в лесопосадке в районе окружной дороги в Харькове заметили подозрительного мужчину.

Увидев полицейских, он попытался убежать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, мужчина изготавливал наркотики для личного употребления.

С места происшествия полицейские изъяли три пластиковые бутылки с жидкостью коричневого цвета, а также принадлежности для изготовления наркозелья.

Вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.