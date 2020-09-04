В лесу под Харьковом прошли учения Нацгвардии

Учения проходили возле села Васищево. Вероятного врага спецназовцы искали в лесу.

Ганс, начальник разведки отдельного отряда спецназначения Восточного территориального управления НГУ

Вірогідний противник прорвався на територію Харківської області та перебував тут на нелегальному становищі. Потрібно було організувати пошук трьома групами спецпризначенців у заданому районі, а саме - в лісі.

Прочесать пришлось более двадцати двух гектаров зарослей в сутки. Перерывов на отдых не было.

Александр, военнослужащий ОЗСП СхТУ НГУ

При прибутті у місце проведення завдання командиром групи було поставлено задачу кожному бійцю щодо спостережень. Мною було виявлено групу осіб у військовій формі одягу та зі зброєю.

В каждой группе бойцов был опытный наблюдатель, который помогал выполнять сложные задачи.

Нацгвардейцам пришлось эвакуировать раненых, бродить по лесу ночью, сидеть в засаде и штурмовать здание, захваченное группой неизвестных.

Сергей, военнослужащий РСП в / ч 3017

Основне завдання розвідувательно-деверсійної групи було - вийти в квадрат, організувати ночівлю, дочекатись темної пори доби. Після чого приблизно о 2-й годині ночі вирушити в напрямку адміністративної будівлі та її захопити.

А также давать отпор нападениям врага и обходить засады.

Цель учений в приближенных к реальным событиям условиях - продемонстрировать то, что усвоили на парах в академии.