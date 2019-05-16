В лифте многоэтажки изнасиловали харьковчанку: подозреваемый задержан

Харьковские правоохранители задержали за изнасилование женщины 46-летнего жителя Песочина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, 4 мая к правоохранителям обратилась 24-летняя харьковчанка, которая сообщила, что неизвестный мужчина зашел вместе с ней в лифт дома, где ударил и совершил над ней сексуальное насилие.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения) и ч. 2 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас задержанный злоумышленник содержится в Харьковском следственном изоляторе.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы.