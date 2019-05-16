В лифте многоэтажки изнасиловали харьковчанку: подозреваемый задержан

16 мая 2019 г. 12:48
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Харьковские правоохранители задержали за изнасилование женщины 46-летнего жителя Песочина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 4 мая к правоохранителям обратилась 24-летняя харьковчанка, которая сообщила, что неизвестный мужчина зашел вместе с ней в лифт дома, где ударил и совершил над ней сексуальное насилие.   

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения) и ч. 2 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный злоумышленник содержится в Харьковском следственном изоляторе. 

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

 

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