В Литве из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение

27 февраля 2020 г. 13:35
Источник: 112.UA
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Литва объявила чрезвычайное положение для подготовки к возможной вспышке коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание LRT.

Отмечается, что в Литве на данный момент не зафиксировано ни одного случая коронавируса, однако власти намерены подготовиться к возможной вспышке, для чего было введено чрезвычайное положение.

"Мы рады, что у нас нет случаев (коронавируса, – ред.), но подготовка должна быть заранее. Объявление чрезвычайной ситуации, возможно, является основой для нас, чтобы выжить в этой ситуации", - сказал старший советник президента Литвы.

Как отметили в правительстве, ЧП поможет координировать работу ответственных учреждений, использовать госрезервы, а также упростить другие процедуры.

Ранее сообщалось, что в Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

 

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