В Литве стартуют крупнейшие в этом году международные учения "Железный волк"

12 июня 2017 г. 12:25
Источник: Европейская правда
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В понедельник в Литве состоится торжественная церемония открытия крупнейших в этом году международных военных учений "Железный Волк 2017".

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

В ходе учений будет оцениваться взаимодействие сил передового батальона НАТО в Литве и готовность к выполнению разного типа задач вместе с партнерами.

В этой части учений будут задействованы около 2000 военнослужащих из Германии, Норвегии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, США и литовского артиллерийского батальона. Операции обеспечивать штаб механизированной пехотной бригады "Железный волк".

На полигоне в Рукла в настоящее время дислоцирована полностью сформированная боевая группа под командованием Германии, своих военнослужащих выделили Бельгия, Голландия и Норвегия, а в июле прибудут и бойцы Люксембурга.

В Южной, Центральной и Восточной Литве в учениях примут участие около 5,3 тыс. Военнослужащих из Литвы и девяти других стран НАТО.

Военные учения "Железный Волк 2017", которые состоятся в Литве в период с 12 по 23 июня, является частью проводимых в Польше учений "Saber Strike" (Удар меча). Эти учения планирует и организует ставка Сухопутных сил США в Европе.
 

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