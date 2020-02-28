В Литве зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Минздрав Литвы сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом. Речь идет о женщине, которая вернулась из Вероны.
В настоящее время пациентка изолирована в больнице города Шяуляй.
Как сообщает ведомство, у нее наблюдаются слабовыраженные симптомы, температуры нет, передает kommersant. Сейчас заболевшая женщина проходит лечение.
Ранее сообщалось о том, что Литва объявила чрезвычайное положение для подготовки к возможной вспышке коронавируса COVID-19.
Напомним, заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.
По данным властей, в Китае от вируса погибло более 2,7 тыс. человек, выздоровело более 36 тыс. человек, заразилось свыше 78 тыс.
семирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.