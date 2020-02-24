В Лондоне состоится суд по экстрадиции Ассанжа в США

Лондонский королевский суд Вулвича в понедельник начинает слушания относительно экстрадиции основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет лишения свободы. 48-летнему Ассанжу в США грозит наказание по 18 пунктам обвинения. На данный момент он содержится в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона.

Как известно, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля 2019 года после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне. Сейчас он отбывает срок в 50 недель в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог.

Соединенные Штаты добиваются выдачи Британией Ассанжа по обвинению в незаконной публикации секретных материалов, в частности, имен засекреченных источников, а также в сговоре с экс-аналитиком армии рядовым Челси Мэннинг в доступе к секретной информации.

В Швеции в 2010 году Ассанжа также обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Однако позднее прокуратура Швеции решила закрыть дело об изнасиловании в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Журналистские и правозащитные организации, включая Amnesty International и «Репортеры без границ» считают, что выдвинутые против Ассанжа обвинения создают опасный прецедент для свободы прессы.

Кроме того, в субботу, 22 февраля, в центре Лондона прошла акция протеста, участники которой вышли с плакатами "Журналистика - это не преступление" и требовали отказать США в выдаче Ассанжа. В митинге принимали участие бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс и известный британский модельер Вивьен Вествуд.