В Лондоне усиливают охрану мечетей после наезда фургона на мусульман

В Лондоне направлены дополнительные подразделения полиции для охраны мечетей после нападения на мусульман, которые выходили из храма после молитвы.

Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан, сообщает DW.

Ранее генеральный секретарь Мусульманского совета Великобритании Харун Хан призвал усилить безопасность мечетей. При этом он добавил со ссылкой на свидетелей происшествия, что "злоумышленник был мотивирован исламофобией". Представитель Фонда Рамадана Мохамед Шафик также заявил, что это была "умышленная атака против невинных мусульман".

Свидетели наезда и последующего задержания нападающего заявили, что он выкрикивал "Я свое сделал". 48-летнего водителя задержали очевидцы и начали его бить, имам Мохамед Махмуд вышел и призвал прекратить избиение, сообщил председатель мечети Туфик Кашими.

Тем временем в микроблоге Twitter лондонские правоохранители заявили, что к расследованию привлечено британское Контртеррористическое командование.

Напомним, в Лондоне в ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей перед мечетью в районе Финсбери-Парк на севере города, когда мусульмане выходили из храма после молитвы. Один человек погиб, десять травмированы. Восемь из них доставлены в больницы, еще двоим оказали медицинскую помощь на месте инцидента.

Водителя фургона отправили в больницу для обследования и оценки его психического состояния.