В Лондоне врачи спасли ребенка убитой беременной женщины (видео)

Британским врачам удалось спасти ребенка после того, как беременную мать которого зарезали ножом.
Трагический инцидент произошел на юге Лондона.
26-летняя Келли Фоврель была на 8 месяце беременности, когда на нее дома напали неизвестные, говорится в сюжете ТСН.
От полученных ножевых травм роженица умерла.
Медики говорят — малыша хоть и удалось спасти, он сейчас в критическом состоянии.
Что именно произошло с беременной, и кто нанес ей смертельные травмы, сейчас выясняют правоохранители.
Полиция уже задержала двух подозреваемых.