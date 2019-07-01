 

В Лондоне врачи спасли ребенка убитой беременной женщины (видео)

01 июля 2019 г. 15:30
Источник: УНИАН
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Британским врачам удалось спасти ребенка после того, как беременную мать которого зарезали ножом.

Трагический инцидент произошел на юге Лондона.

26-летняя Келли Фоврель была на 8 месяце беременности, когда на нее дома напали неизвестные, говорится в сюжете ТСН.

От полученных ножевых травм роженица умерла.

Медики говорят — малыша хоть и удалось спасти, он сейчас в критическом состоянии.

Что именно произошло с беременной, и кто нанес ей смертельные травмы, сейчас выясняют правоохранители.

Полиция уже задержала двух подозреваемых.

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