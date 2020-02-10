В Лос-Анджелесе назвали победителей премии "Оскар"

Вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 92-й церемонии одной из самых престижных кинопремий мира “Оскар”.

В этом году победителем в самой престижной категории “Лучший фильм” впервые в истории стали иноязычные “Паразиты”. Творческий коллектив фильма унес сразу четыре “Оскара”: в дополнение к самому лучшему фильму еще и за лучшую режиссерскую работу, лучший оригинальный сценарий и лучший международный художественный фильм.

Звание лучшего актера заслуженно завоевал Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в кинокомиксе “Джокер”, а лучшей актрисы - Рене Зеллвегер, которая прекрасно перевоплотилась в фильме “Джуди". “Оскары” за роли второго плана забрали Брэд Питт за “Однажды в Голливуде” и Лора Дерн за “Брачные истории”.

Лучшим анимационным полнометражным фильмом была признана “История игрушек 4”, а лучшей короткометражной анимацией - “Любовь к волосам”.

Технические награды за лучший звук и лучший звуковой монтаж получили соответственно “1917” и “Аутсайдеры”. В то же время лучшая музыка к фильму, по мнению жюри, была в “Джокере”, а лучшая песня - “(i'm Gonna) Love Me Again” Элтона Джона и Берни Топина - в “Рокетмене”.

“Джокер”, который выдвигался в 11 номинациях, получил только две награды, а лента Сэма Мендеса “1917”, которая выдвигалась в 10 категориях, смогла одержать победу в трех.