В Лозовой из-за аварии на водопроводе снизят подачу воды

08 ноября 2019 г. 14:40
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В Лозовой ночью будет снижена подача воды. Об этом сообщили в ГП "Лозоваяводосервис".

«В связи с аварийной ситуацией на водопроводе "Краснопавловка - Лозовая" уменьшился объем поступления воды в город», - говорится в сообщении.

Как отмечается, нарушение режима подачи питьевой воды делает невозможным сделать ее запас в емкостях насосной станции 3-го подъема.

Таким образом, для обеспечения бесперебойного водоснабжения города Лозовая в дневное время, ГП "Лозоваяводосервис" вынуждено снизить подачу воды в ночное время, сказано в сообщении администрации предприятия.

 

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