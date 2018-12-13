В Лозовой вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 января в Лозовой начнут действовать новые тарифы на отопление, воду и вывоз мусора.

Об этом сообщили в Лозовском горсовете.

Так, тепло в Лозовой подорожает на 17%. Для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии 1 Гкал будет стоить 2 тыс. 90,18 грн. с НДС. Без домовых и квартирных приборов - 49,91 грн. с НДС за 1 кв. м отапливаемой площади.

Услуга водоснабжения и водоотведения для всех абонентов подорожает на 7,68 грн. Централизованное снабжение холодной водой будет стоить 27,9 грн. за 1 куб. м, централизованное водоотведение - 26,2 грн. за 1 куб. м.