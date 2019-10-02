В Люботине – новый начальник отделения полиции

В Люботинском отделе полиции – новый начальник.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 1 октября глава ГУНП области Валерий Сокуренко представил личному составу Люботинского отделения полиции нового руководителя, которым стал подполковник полиции Ярослав Жидовцев.

Ранее данным отделением руководил майор полиции Александр Юрченко.

Напомним, ранее коллективу прокуратуры Харьковской области представили нового руководителя. Им стал Александр Фильчаков, ранее возглавлявший харьковскую местную прокуратуру №2. Его представил коллективу заместитель Генпрокурора Украины - Главный военный прокурор Виктор Чумак.