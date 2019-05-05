В мае Бельгию накрыл снегопад

05 мая 2019 г. 14:56
Источник: ТСН
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В южные регионы Бельгии вернулась зима, на смену уже весенней погоде пришел снегопад. За несколько часов осадков толщина снежной шапки местами достигала 7-10 сантиметров.

Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает RTBF. 

Так, осадки принес циклон с севера. Температура понизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться.

Некоторые деревья не выдержали тяжести снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.

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