 

В Малиновке сильный ветер сорвал крышу со школьной столовой: первоклассников отправили на каникулы

07 октября 2019 г. 14:00
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В поселке Малиновка Чугуевского района области накануне, 6 октября, сильный ветер сорвал крышу со столовой лицея №2. 

Об этом сообщили в отделе образования Малиновского поселкового совета.

В связи с этим, начиная с 7 октября, питание в школе осуществляться не будет.

«Группы продленного дня тоже работать не будут. Ученики 1-го класса отправляются на дополнительные каникулы», - уточняется в сообщении.

За дополнительной информацией рекомендовано обращаться к классным руководителям и администрации школы.

 

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