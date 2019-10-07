В Малиновке сильный ветер сорвал крышу со школьной столовой: первоклассников отправили на каникулы

В поселке Малиновка Чугуевского района области накануне, 6 октября, сильный ветер сорвал крышу со столовой лицея №2.

Об этом сообщили в отделе образования Малиновского поселкового совета.

В связи с этим, начиная с 7 октября, питание в школе осуществляться не будет.

«Группы продленного дня тоже работать не будут. Ученики 1-го класса отправляются на дополнительные каникулы», - уточняется в сообщении.

За дополнительной информацией рекомендовано обращаться к классным руководителям и администрации школы.